Ortasında sürekli su olan kayaya ilgi

Kütahya’nın Emet ilçesinde ortasında su olan kaya ilgi görüyor.

Emet ilçesi Eğrigözdağı zirvesine yakın yaylada bulunan ve Kamlumbağa kayası olarak bilinen kayada vatandaşlar resim çektiriyor.

Doğada gezmeyi çok sevdiğini belirten Mustafa İğdişli, ’’Bu bölge eşsiz doğasıyla çok güzel bir yer. Bölgede çeşitli kayalar var. Ancak bunların içinde kaplumbağa kayası çok farklı. Ortasında sürekli su olan ve yan tarafından üzerine çıkılan kaya turizme kazandırılmalı ve korunmalı. Karşıdan bakıldığında tam bir kaplumbağaya benzeyen bu kayayı çok sayıda kişi ziyaret edip fotoğraf çektiriyor’’ dedi.