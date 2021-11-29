Ortaokulda TÜBİTAK 4006 proje sergisi

Kütahya Fuat Paşa Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 proje sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışını İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Acar’ın yaptığı 18 projenin yer aldığı sergide öğrenciler projeleriyle ilgili bilgi verdiler. Şube Müdürü Rıdvan Acar, projeleri ayrı ayrı inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Acar, öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.