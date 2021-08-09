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Ortaokul binasında güçlendirme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa Ortaokulu’ndaki güçlendirme çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

KÜTAHYA 09.08.2021, 13:01
Ortaokul binasında güçlendirme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa Ortaokulu’ndaki güçlendirme çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş, yaptığı açıklamada, ’’Güçlendirme çalışmalarında sona gelinen Aslanapa Ortaokulumuz da incelemelerde bulunduk. Daha öce çevre düzenleme çalışmalarını bitirmiştik. Güçlendirme çalışmaları hakkında gerekli bilgileri okul idaremizden aldık. Tuvaletlerde fayans yenileme çalışmalarının tamamlandığını, okul merdivenlerindeki koruma demirlerinin yenilendiğini gördük. Ayrıca boyama çalışmaları tamamlandı. Okulumuzda çalışmaların kısa sürede bitirilmesini ve çok daha güzel bir ortamda öğrencilerimizin eğitim almasını hedefliyoruz’’ dedi.
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