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Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için ilk adım atıldı

Kütahya’nın Emet ve Hisarcık ilçeleri arasına yapımı düşünülen Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için arazi alımlarına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 16.07.2021, 14:28
Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için ilk adım atıldı
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Kütahya’nın Emet ve Hisarcık ilçeleri arasına yapımı düşünülen Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için arazi alımlarına başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Emet ilçesine bağlı Yeniceköy köyü Yeni Mahalle mevkiinde tahsis edilen 750 dönümlük arazide kurulması planlanan Emet ve Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi alanı içerisinde kalan 33 dönüm şahıs arazilerinin alımlarına başladık. Emet Tapu Müdürlüğünde hak sahiplerinden tapuların alım işlemini AK Parti İlçe Başkanlarımız Ali Var ve Süleyman Ciner’inde katılımıyla Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ile birlikte yaparak, en önemli adımlardan birini daha gerçekleştirmiş olduk. Hisarcık ve Emet halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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