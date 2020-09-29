Ormanda ihtiyaca göre üretim

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman depolarında işletme hedefleri, piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarını dikkate alarak üretim yaptıklarını belirtti.

Üretilen orman ürünlerinin rampadan taşınıp cins ve sınıfları itibariyle istiflenerek depolandığı ve satışa arz edildiği Oysu Orman Emvali Deposunda incelemelerde bulunun Bölge Müdürü Hasan Keskin; Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat ile Oğuzlar Orman İşletme Şefi Şerif Çam’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Orman depolarında işletme hedefleri, piyasa talepleri ve standardizasyon esaslarını dikkate alarak üretim yaptıklarını ifade eden Müdür Hasan Keskin, standardizasyon uygulamasında başarı sağlanabilmesi için, üretim ve depolama işlerinde görevli personelin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması gerektiğini, bu doğrultuda sık aralıklar ile eğitimler düzenleyerek bilgilerin tazelendiğini, tüketici talep ve isteklerinin en iyi şekilde karşılanmasının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Müdür Keskin depo ziyaretinde, 1. sınıf ve 2. sınıf tomrukların daha fazla üretilmesi talimatını vererek, müşteri talepleri doğrultusunda piyasaya yeterli derecede sınıf ürün sürmek için gerekli özenin gösterilmesini istedi. Kalite, boy ve çap standartlarına uygunluk ve ürün kusurlarının azlığının önemine de değinen Keskin, incelemelerinin ardından, İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve depo personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.