Orman yangınlarına destek veren kurum, kuruluş, STK ve vatandaşlara teşekkür belgesi

2021 yılında Antalya, Muğla ve Adana’da meydana gelen orman yangınlarında yaraları sarmak için yardım seferberliğine katılan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli haricinde kendi imkanları ile destek veren kurum, kuruluş, STK’lar ve vatandaşlara Gediz ilçesinde yangına katılım (Teşekkür) belgeleri verildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dayınlar İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen törende, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan’a, Gediz Belediyesi Meclis Üyesi Gülşen Şener Erkan’a, AK Parti Gediz Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz’a, Eski Gediz Belediye Başkanı Mustafa Arslan’a, Erdoğmuş Köyü Muhtarı Mehmet Aktürk’e ve Atıl-Al Madencilik adına Emrah Yıldırım’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, yangın bölgesine verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür etti ve özellikle böylesi zor zamanlarda verilen desteğin Orman Teşkilatı için ne denli önemli olduğunu dile getirdi.

Törende, ayrıca Dayınlar İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu orman sevgisine dair şiirler ve kompozisyonlar okundu.

Törene, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutan Jan. Üsteğmen Yaşar Türker, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Belediye Meclis Üyesi Gülşen Şener Erkan, İlçe Daire Amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.