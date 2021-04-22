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Orman yangını söndürme ekiplerine eğitim verildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, orman yangını söndürme ekiplerine eğitim verildiği bildirildi.

KÜTAHYA 22.04.2021, 12:34
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Orman yangını söndürme ekiplerine eğitim verildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, orman yangını söndürme ekiplerine eğitim verildiği bildirildi.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ’’2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele de görev yapan ateş savaşçılarımızın iş başı eğitimlerini Altıntaş ilçemiz Oysu Orman Deposu alanımızda, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam başkanlığında gerçekleştirdik. Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçemiz orman yangını söndürme ekiplerimizle uygulamalı tatbikat şeklinde bilgilerimizi tazeledik. Kontrollerimizi yaparak 2021 yılının orman ve kırsalda yangınsız geçmesi dileğiyle ekibimizle istişarelerde bulunduk’’ dedi.
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