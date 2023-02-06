Orman Bölge Müdürü Dingil, “Kaliteli emval üretimi artırılacak”

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Oğuzlar ve Akbayır Orman İşletme Şefliklerinde incelemelerde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, alınan tedbirler ile kaliteli emval üretiminin artırılacağını dile getirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Oğuzlar ve Akbayır Orman İşletme Şefliklerinde incelemelerde bulundu.

Oğuzlar Orman İşletme Şefliğinde Saraycık Köyünde 2023 yılı erken üretim yapılan 65 nolu bakım bölmesinde incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Erdal Dingil, boylama, standardizasyon, çap ve boy kontrolleri yaparak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Depo içinde istife alınan emvallerin standartlara uygunluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar ve bundan sonra yapılacak uygulamalar hakkında talimatlar verdi. Oysu Orman Deposu ve Depo İdari Binasını da ziyaret eden Bölge Müdürü Erdal Dingil, depoların durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Saraycık Köyü Muhtarlığında Köy Muhtarı Yunus Keman ve köylülerle bir araya gelen Bölge Müdürü Erdal Dingil, yeni yapılması planlanan bal ormanı müjdesini vererek, yürütülen çalışmaları aktardı.

Müdür Dingil, Akbayır Orman İşletme Şefliğinde 2023 yılı ışık kesimi bölmesinde yaptığı incelemelerde Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Damga miktarı ve elde edilen emvalin standardizasyon esaslarına uygunluğu konularında talimatlar veren Dingil, alınan tedbirler ile kaliteli emval üretiminin artırılacağını dile getirdi.

Ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için zaman içinde bakım, rehabilitasyon ve gençleştirme çalışmalarının yapıldığının altını çizen Bölge Müdürü Erdal Dingil, çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür ederek, başarılar diledi.

Arazi programında Bölge Müdürü Erdal Dingil’e Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, Akbayır Orman İşletme Şefi Sevim Taş, Oğuzlar Orman İşletme Şefi Samet Dugan ve Orman Muhafaza Memurları eşlik etti.