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Orman Bölge Müdürlüğünün seyreltme çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan silvikültürel müdahaleler ile ormanların yarınlara sağlıklı şekilde taşınmasının sağlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 13.07.2021, 12:32
Orman Bölge Müdürlüğünün seyreltme çalışmaları
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan silvikültürel müdahaleler ile ormanların yarınlara sağlıklı şekilde taşınmasının sağlandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Orman İşletme Şefliği 233 No’lu bölmede yürütülen seyreltme çalışmaları Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından incelendi. Müdür Hasan Keskin’e arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Etüd Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ ve Alabarda Orman İşletme Şefi Eda Aktaşlı eşlik etti.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, Alabarda Orman İşletme Şefliği tarafından 34 hektar alanda yürütülen kızılçam seyreltme çalışmaları hakkında Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ’dan bilgiler aldı.

Sıkışık vaziyette büyüyen fidanlar arasındaki su ve besin maddesi mücadelesini önlemek amacıyla yapılan seyreltme çalışmaları ile gençliğin sağlıklı şekilde büyümesine yardım edildiği belirtildi.

Seyreltme çalışmaları Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Şefliği tarafından Kışlademirli Köyü Kooperatifine yaptırılıyor ve aynı zamanda köy halkına da ekonomik destek sağlıyor.
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