Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan aday memurlar yemin etti

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne atanan ve aday memurluklarını başarıyla tamamlayan 3 personel düzenlenen yemin töreninin ardından asli devlet memurluğa atandı.

Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Personel Şube Müdürü Erkan Gülmez, kurum personeli ve aday memurluğu sona eren 3 personel katıldı.

Aday memurluk süresince temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlayan personeller asaleten devlet memurluğuna atanmaya hak kazandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende aday memurlar, Türk Bayrağı üzerine el koyup yemin ederek asaleten devlet memurluğu görevine başladılar.

Yemin töreninde konuşan Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, asli memurluğa atanan Sinem Aşçı, Tuğrul Çiçek ve Osman Güç isimli personeli kutlayarak, başarılar diledi ve özverili çalışmaları ile devlete ve millete faydalı işler sağlayacaklarına inandığını ifade etti.