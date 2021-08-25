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"Ömrüm Kadar Yanındayım" adlı eserini şiir şiirseverlerle buluşturdu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çalışmalarını sürdüren şair İsa Albayrak, üçüncü kitabı olan "Ömrüm Kadar Yanındayım" adlı eserini Kitap Kulübü Yayınları’ndan şiir severlerle buluşturdu.

KÜTAHYA 25.08.2021, 14:01
"Ömrüm Kadar Yanındayım" adlı eserini şiir şiirseverlerle buluşturdu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çalışmalarını sürdüren şair İsa Albayrak, üçüncü kitabı olan "Ömrüm Kadar Yanındayım" adlı eserini Kitap Kulübü Yayınları’ndan şiir severlerle buluşturdu.

Aşk, sevda, melankoli konularının yer aldığı eser 80 sayfadan oluşuyor. Üçüncü kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulunan şair Albayrak, "Desteklerinden dolayı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca gelecek yıl yeni çalışmalarımı şiir severlerle buluşturmayı planlıyoruz" diye konuştu .

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