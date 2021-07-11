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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu’na katılan sporcular Kütahya’da

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu’na katılan sporcular Kütahya parkurunu tamamladı.

KÜTAHYA 11.07.2021, 12:32
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu’na katılan sporcular Kütahya’da
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İstanbul Arnavutköy Belediyesinin “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu’na katılan sporcular Kütahya parkurunu tamamladı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinden hareket ederek kente gelen sporcular Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlar ve bisiklet kulübü üyelerince karşılandı. 25 sporcu, turda bin 200 kilometre yol kat edecek. Bisikletçiler, Afyonkarahisar, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Ömer Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu kapsamında kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya parkurunu tamamlayan sporculara şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştırılmak üzere vatan toprağını teslim ettiklerini açıkladı.
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