Okullarda telafi eğitimi öncesi etkinlikler başladı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 5 Temmuz itibariyle başlayacak telafi eğitimi öncesinde, okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinliklerin başlatılması dolayısıyla Orgeneral Asım Gündüz İlkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, Orgeneral Asım Gündüz İlkokulunu ziyaret ederek okuldaki etkinlikleri izleyip, etkinliklerin bazılarına katıldılar. Ayrıca sınıfta yapılan drama etkinliklerini de izleyen Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerin keyifli vakit geçirdiklerini gördüklerini ifade ederek, çocukların içinde bulunduğu haftayı ve önümüzdeki haftayı temassız oyunlar oynayarak geçireceğini belirtti.

Müdür Başyiğit "Şu anda bir öğrenci grubumuz bahçede oyun oynarken bir grubumuz sınıflarda etkinlik yapıyor. Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine destek olacak, onların arkadaşlarıyla bir arada eğlenceli, öğretici vakit geçirmelerini sağlayacak şekilde etkinlikler planladık. Bu planlama doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

5 Temmuz itibariyle başlayacak telafi eğitimlerinin Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Başyiğit "Kütahya olarak ’Telafide Ben de Varım’ etkinlikleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Öğrencilerimiz ve velilerimiz 5 Temmuz itibariyle, yaz tatili boyunca katılmak istedikleri yaş düzeyindeki etkinliklere her yerden katılabilecekler. Dijital ortamda https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden müracaatlarını yaparak istedikleri etkinlik grubuna dahil olacaklar. Ağustos ayının sonu itibariyle bu kurslar tamamlanacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılına geçmiş olacağız” diye konuştu.