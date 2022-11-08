Okul sıralarına veliler oturdu

Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “Aile Okulu Projesi” Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde de başladı.

Proje Pazarlar Anaokulu, Pazarlar İlkokulu, Pazarlar Ortaokulu, Pazarlar Anadolu Lisesi, Pazarlar Spor Lisesi, Sofular ortaokulu ve Sofular ilkokulu velilerine eğitim verildiği belirtildi.

Aile Okulu’nda öğrenci olan ve sınıf sıralarına oturan velilere, 10 ana başlık altında eğitim veriliyor. Aile yapısını muhtemel risklere karşı daha korunaklı hale getirmeyi hedefleyen eğitimlerde; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuklara olumlu davranış kazandırma yöntemlerine ışık tutması amaçlanıyor.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, “Eğitimin en önemli paydaşı olan velilerimizi, Aile Okulu Projesi ile okul sıralarımıza alıyoruz. Onları birer ebeveyn olarak çocuk gelişimi, eğitimi ve sağlığı konularında bilgi sahibi olmaları için çalışıyoruz. Okul ve aile arasında işbirliğini bu eğitimlerle daha da anlamlı hale getiriyoruz. Katılımlarından dolayı tüm velilerimize teşekkür ederim. Tüm velilerimize bu eğitimleri tavsiye ediyor; okul sıralarına onları da bekliyoruz” dedi.

Aile Okulu Projesi ile açılan aile okulu kursuna katılan veliler almış oldukları eğitimlerden çok faydalandıklarını ve memnuniyetlerini bildirdi.

Beş hafta sürecek olan kurslar haftada bir gün olarak veriliyor.