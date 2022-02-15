Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde okul servisi şoförlerine trafik eğitimi verildi.

Pazarlar İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Trafik Denetleme Büro ekibi tarafından Pazarlar Ortaokulu’nda servis taşımacılığı yapan okul servis araç şoförlerinin katılımı ile bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın 2021-2022 servis şoförlerine yönelik talimatları hakkında bilgiler veren trafik memuru Halil Yasa " Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, muhtemel trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerini disiplin altında tutarak öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Pazarlar ilçemizde faaliyet gösteren Okul Servis Araç Şoförlerine eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler mutlaka uygulanmalıdır. Servis içinde dezenfektan bulundurulmalı, sürekli havalandırılmalı ve sizler dâhil öğrencilerin de maske takması gerekmektedir. Alınan tedbirler ve trafik kuralları uyulduğu takdirde hem sizin hem de çocuklarımızın can güvenliği sağlanır. Bilgilendirme toplantılarımız ardından denetimler artırılacaktır. Kurallara uymayan sürücü ve rehber personellere gerekli tutanaklar tutulacaktır. Üzücü bir olayla karşılaşmak istemiyorsanız lütfen kurallara ve talimatlara uyun” diye konuşarak servis şoförlerini uyardı.