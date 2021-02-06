Okul müdürleriyle bir araya geldi

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarısı ile ikinci dönem çalışmaları Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında; Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, şube müdürleri ile okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı’nda istişare edildi.

Toplantıda; uzaktan eğitim çalışmaları, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılında sürdürülecek çalışmalar, öğrencilerin durumu, 2023 Kütahya Eğitim Vizyonu ile 2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri görüşüldü.

Uzaktan eğitimin dezavantajlarının ortadan kaldırılması için çocuklarımızın seviyesinin ölçülmesi ve buna yönelik geri bildirim alınması gerektiğini kaydeden Vali Ali Çelik, “Çocuklarımızın hangi konularda yeterli olduğunu, yetersiz ve desteklenmesi gereken alanlarının tespit edilmesi gerekiyor. Bu sebeple özellikle 8 ve 12. sınıf ekseninde tüm çocuklarımızın durumlarını tespit etmeliyiz” dedi.

“ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER AFET EĞİTİMİ ALACAK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali Ali Çelik, Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Kütahya Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında öğretmen ve öğrencilere afet eğitimi verileceğini söyledi.