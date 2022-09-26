Oktar Üzümcügil KSBÜ’de

Doktor Öğretim üyesi Oktar Üzümcügil, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında (AD) göreve başladı.

Üzümcügil yaptığı açıklamada, "Hem Kütahya halkına hizmet etmekten hem de Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim vereceğimden dolayı büyük mutluluk duyuyorum." dedi.