Okmeydanı Parkı yeniliniyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Okmeydanı Mahallesi’ndeki parkta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, yeşil alan düzenlemelerini aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, Okmeydanı Parkı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede; saha çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, saha alanında incelemelerde bulundu. Çalışanlarla sohbet edip bilgi alan Başkan Işık, parktaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Çevre düzenlemesi, oturma grupları ve çocuk oyun alanları tamamen yenilenen park kısa sürede hizmete sunulacak.