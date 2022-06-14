"Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu"

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Domaniç ilçesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, meslek kanunu ile öğretmenlerin 3600 ek gösterge rakamına kavuştuğunu belirtti.

Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, Şube Müdürleri Recep Aydın ve Kadir Saygılı’yı ziyaret ederek bir süre görüşen Fatih Köse, daha sonra İlçe Temsilcisi Recep Aydınla birlikte ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Meslek kanunu ile öğretmenlerin 3600 ek gösterge rakamına kavuştuğunu söyleyen Köse, ”Böylece özellikle emekli maaşı ve ikramiyesi konusunda on yıllardır beklediğimiz ve sözcüsü olduğumuz bir talep hayata geçmiş oldu. Toplu sözleşmenin gereği olarak Ek Gösterge düzenlemesi hükümet ve Memur-Sen’in birlikte çalışmasıyla sonuçlandı. Bununla da tüm çalışanlarımızın ek göstergesi 600 puan artırıldı. Bu güne kadar ek göstergesi olmayan çalışanlarımıza da ek gösterge tanımlandı. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Ancak öğretmenlerimize yapılan ek gösterge artışının yansımasıyla memur, hizmetli, şef ve benzeri GİH sınıfında çalışanlarımıza yapılan gösterge artışının yansıması aynı olmadı. Memur-Sen olarak tazminat yansıtma oranlarında yapılacak bir düzenlemeyle burada da memnuniyet üretilebilir. Bu konuda kamu çalışanlarının haklı beklentilerine yönelik çalışanlarımız devam ediyor. Yaparsa Memur-Sen yapar, Eğitim-Bir-Sen yapar. Bizi sendikal mücadelemizde güçlü kılan, öne çıkartan dedikodu değil, hizmet üretmektir. Sorunları kaşımak ve mutsuzluk üretmek değil, çözüme ortak olmaktır. Yalanların karşısında, hakkın hakikatin sözcüsü olmaktır. Çalışanlarımızdan beklentimiz, yalanlara itibar etmeyip, hakikatin peşinde koşan, hizmet üretmek için gecesini gündüzüne katan ekibimize destek olmaya devam etmeleridir” diye konuştu.