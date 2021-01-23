Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Okul Öncesi Öğretmenlere “Oyun Terapisi" Kitabı hediye edildi.

Üstün Zekalı, Özel Yetenek ve Disleksi Derneği (ÜSTDER) Başkanı İsmail Başbunar, yazarı olduğu "Oyun Terapisi" isimli kitabını, okullarda görev yapan Okul Öncesi Öğretmenlere imzalayarak hediye etti.

Hediye kitapların teslimi için Hediye Güral Anaokulundaki öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İsmail Başbunar, öğretmenlere kitaplarını teslim ettiler. Müdür Hasan Başyiğit, ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar’a, öğretmenlere kitap hediye etmesinden dolayı teşekkür etti.