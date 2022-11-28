Öğretmenlerden coşku dolu konser

Kütahya’da öğretmenlerden oluşan koro, muhteşem konser ile davetlilerin beğenisini kazandı.

2019 yılında müzik öğretmeni Can Ertit tarafından Kütahya’da kurulan Anka Orkestrası gönüllü 13 müzik öğretmenin katılımı ile Türkçe, yabancı pop ve rock tarzını benimsedi.

Orkestranın sunduğu tüm eserlerin senfonik notasyonu Şef Can Ertit’e ait olup, kurulduğundan bu yana çeşitli konserler vererek kendinden söz ettirdi. Bu sene 20 Eylül itibari ile 60 kişilik Türkiye’nin son zamanlardaki en büyük öğretmen korosunu, koro şefi İrem Ertit ile çalıştırmaya başlayan orkestra, her provaya tam ekip katılarak müziğe sevgisini de katıp muhteşem bir konsere imza attılar.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser müzikseverlerin yoğun ilgisine mazhar oldu. Salonu hınca hınç dolduran dinleyicilerin büyük bir kısmı ayakta kaldı. Öğretmenler korosunun 90’lar Türkçe pop tarzındaki söylediği şarkıların bazıları dinleyicileri coştururken bazıları ise salonda duygusal anlar yaşattı.

Konserin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ,"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, gerçekten harika bir konser oldu. En kısa zamanda bu güzel konserin devamını bekliyoruz" dedi.