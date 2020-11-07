Öğretmen adayından örnek davranış

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde atama bekleyen Sınıf Öğretmeni Ali Arlı, sosyal medyada açtığı yardım kampanyasıyla özürlü ve muhtaç kadına tekerlekli sandalye temin etti.

Cumhuriyet Mahallesinde oturan ve hiçbir maddi geliri bulunmayan yüzde 36 özürlü 63 yaşındaki Halime Kaplan’ın tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu duyan öğretmen adayı Ali Arlı, yaşlı kadına tekerlekli sandalyeye temin etmek için sosyal medya hesabı üzerinden yardım kampanyası başlattı. Bir hafta süren kampanya sonunda tekerlekli sandalyenin bedeli olan 4 bin TL’yi Romanya’da işçi olarak çalışan bir hayırsever karşılarken, kampanyada toplanan yaklaşık 2 bin 700 TL aileye teslim edildi.

Tekerlekli sandalyeyi teslim alan Halime Kaplan, öğretmen adayı Ali Arlı ve hayırseverlere teşekkür etti.