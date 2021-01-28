Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya, “Doğadan İzler” adlı kişisel sergi açtı.

Eskişehir’deki Oda Art Sanat Galerisi’nde açılan serginin açılış törenine Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ile dekan yardımcısı Doç. Dr. Haldun Şekerci ve akademisyenlerden Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük, Öğr. Gör. Tahir İyioğlu ve Öğr. Gör. Elif Dokur katıldı.

Konuyla ilgili fakülteden yapılan açıklamada,” Sergide doğadan esinlenerek hazırlanan eserler, tasarımcının kendi izlenimlerinden çıkışla oluşturulmuş ve “Doğadan izler” adı ile izleyicinin beğenisine sunulmuştur. Doğaya olan ihtiyacın bu dönemde daha iyi anlaşılmasının gerekliliğinin sorgulandığı sergide toplam 17 eser yer almaktadır. Eserlerden 14 tanesi tipografinin bir tasarım, hatta bir doku olarak var olma çabasıyla birlikte sunulurken, üçü ham fotoğrafların bir arada kurgulanmasıyla oluşmuştur. Fotoğrafların ve tipografik dokuların bir araya getirildiği tasarımlarda, tipografinin birincil görevi olan okunma özelliğinin sınırları zorlanırken, doğal dokular fotoğraf ve yazının çeşitli katmanlarda kurgulanması ile desteklenmiştir. “Maskelerle yaşamak durumunda kaldığımız şu dönemlerden kurtulup, kuş sesleri, denizin dalgasının kıyıya vuruşu, kuru yaprakların çıtırdamaları, yeni açmış çiçeğin tazeliği, temiz ve berrak havanın nefes açıcı etkisi eşliğinde güzel günlere ulaşmak dileğiyle” mesajıyla sunulan serginin açılış törenine Dekan ve akademisyenlerimiz katılarak beğenilerini sunmuşlardır” denildi.