Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’dan motivasyon eğitimi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Motivasyon Otobüsü (MOTİBÜS) projesinin sahibi, Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı projesinin yürütücü ve eğitimcisi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde motivasyon eğitimi gerçekleştirdi.

1994 yılında aynı okuldan mezun olan Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, “Yıllar sonra mezun olduğum okulda, böyle bir etkinlikten bulunmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’un da katıldığı eğitim programında Kudret Armağan, öğrencilere kariyer planlamaları, motivasyon ve stres yönetimi konularında eğitim verdi.

Özü kaybetmeme, negatiften uzak durma, istikrarlı olma, güne olumlu başlama, ertelememe, gülümseme, doğru nefes alma ve ruha iyi gelen sanatsal faaliyetleri hayata geçirme konularının önemine ve faydalarına değinen Kudret Armağan, “Bu dünyada yaşarken kendi zenginliğinizi keşfedin. Motive olmaktan geçen bu yolda kendi adıma bu yolda aradığımı bulmak için hiç durmayacağım” dedi.

Çeşitli beyin egzersizleri ve fiziksel egzersizleri yaptıran Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, etkinliklerin, sosyokültürel hayatın, sporun, müziğin ve bilişsel çalışmaların birey üzerindeki olumlu etkilerini öğrenci ve öğretmenlere yaşattı. Sınav öncesinde, anında ve ders çalışırken yapılacaklardan bahseden eğitimci Kudret Armağan, motivasyonun birincil etken olmasının önemini eğitim boyunca dinleyicilerine aşıladı.

Seminer sonunda Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kudret Armağan’a plaket verildi.