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Öğrencilik yaptığı okula müdür oldu
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Sınıf Öğretmeni Pelin Solak, eğitim gördüğü, Öğretmenlik ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu Atatürk İlkokuluna Müdür olarak atandı.
KÜTAHYA 08.09.2022, 12:01
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Sınıf Öğretmeni Pelin Solak, eğitim gördüğü, Öğretmenlik ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu Atatürk İlkokuluna Müdür olarak atandı.
Atatürk İlkokulunun yeni Müdürü Pelin Solak, “İlkokulu okuduğum, öğretmenlik yaptığım, Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduğum okuluma Müdür olarak atanmamın gururunu yaşıyorum. Şükürler olsun, bu benim için büyük bir mutluluk” dedi.
2001 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğini bitirerek aynı yıl göreve başlayan Pelin Solak, mezun olduğu Hisarcık Atatürk İlkokulunda 2007 yılında Sınıf Öğretmeni olarak atandı. Solak, 2015 yılında aynı okulda Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti.
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