Öğrencilere meyve bahçelerinde bakım, budama ve gübreleme eğitimi

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Anadolu Lisesi öğrencilerine meyve bahçelerinde ilkbahar dönemi bakım, budama ve gübreleme konularında eğitim verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçemizde bulunan Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik meyve bahçelerinde ilkbahar dönemi bakım, budama ve gübreleme konularında eğitim verilmiştir” denildi.