Öğrencilere mesleklerini tanıttılar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisler, ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği personelleri, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokul’unu ziyaret etti.

Çocuk Büro Amirliği personelleri Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret edip öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdiler.

Polisler öğrencilere polisin görevleri, polis olmak için gerekli koşullar ve eğitim süreci, olumlu ve olumsuz yönleri, karşılaşılabilecek güçlükler, halkın huzurunu sağlamak için üzerimize düşen görevler ve öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgilendirdi.

Okul Müdürü Yunus Başcı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.