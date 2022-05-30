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Öğrencilere ’Gıda güvenirliliği ve gıda israfı’ eğitimi

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde çocuklara ‘Gıda güvenirliliği ve gıda israfı’ eğitimi verildi.

KÜTAHYA 30.05.2022, 09:46
Öğrencilere ’Gıda güvenirliliği ve gıda israfı’ eğitimi

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde çocuklara ‘Gıda güvenirliliği ve gıda israfı’ eğitimi verildi.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerine yönelik eğitimler devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde görevli Gıda Mühendisi Merve Söyler ve Veteriner Hekim Necibe Ayaz tarafından minik öğrencilere ‘Güvenilir Gıda ve Gıda İsrafı’ konusunda eğitim verildi.

Eğitimde, gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri, el yıkamanın önemi ve doğru el yıkama teknikleri, gıdaları saklama kuralları, sağlıklı beslenme, gıdanı koru kampanyası ve gıda israfı konuları hakkında bilgi verildi. Ayrıca eğitimde Veteriner Hekim ve Gıda Mühendisliği meslekleri hakkında öğrencilerimize bilgiler verildi.

Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerimize eğitim sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından boya kalemi ve boyama kitabı hediye edildi.

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