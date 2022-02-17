Öğrencilere farkındalık eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Afet Hazırlık Kulübü öğrencileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü (AFAD) ziyaret etti.

Ziyarete gelen kulüp üyesi öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı. Deprem anı çök kapan tutun tatbikatının icra edildiği eğitimde ayrıca, e-devlet üzerinden öğrenilen güvenli toplanma alanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ayrıca “Afete Hazırlık Kulübü üyeleri AFAD Gönüllüsü Oluyor” projesi kapsamında, AFAD Gönüllülük sisteminin tanıtımı, AFAD Gönüllülüğünün ve ortak afet kültürünün yaygınlaştırılması konuları detaylı olarak ele alındı.

Eğitimin ardından afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması tanıtımı yapıldı.

Program sonrası Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Ahmet Ayan tarafından öğrenciler afet ve acil durum hallerinde yapılan müdahale çalışmaları ve afet yönetim sistemi hakkında bilgilendirildi.