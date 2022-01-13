Öğrencilere ekolojik farkındalığa dikkat çekildi

“Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi” dersi kapsamında Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi programı 2. Sınıf öğrencileri, ekolojik farkındalığa yönelik proje yaptı.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri proje kapsamında, Kütahya Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile geliştirdikleri sunumlarında, ilkokul öğrencilerine hazırladıkları etkinlikleri gerçekleştirdiler. Ayrıca proje kapsamında ilçede düzenlenen sokak röportajları, farklı kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler, ilçede geri dönüşüm ve çevre farkındalığına yönelik yapılmakta olan çalışmalar ve dünyadan örnekler paylaşıldı.

Proje koordinatörlüğünü üstlenen Öğr. Gör. Hazal Poyraz Rüstemoğlu sürece destek veren Gediz Sağlık Hizmetleri MYO müdürü Öğr. Gör. Dr. Sinan Darcan ve Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a teşekkür etti.