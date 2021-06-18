Öğrencilerden "Mucit abla ile küçük mucitler" gösterisine ilgi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde kültürel ve sosyal etkinlikler çerçevesinde "Mucit abla ve küçük mucitler" gösterisi düzenlendi.

Şaphane ilkokulu öğrencileri için yapılan gösteride öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Gösteriye okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şaphane İlkokul Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’İlkokul ile Ortaokul çağındaki çocukların hayal gücünü genişletmek ve bilime olan ilgilerini artırabilmek amacıyla gösteri yapıldı. Bilimin çok eğlenceli ve şaşırtıcı olabileceğini göstermek amacıyla küçük mucitler bilim gösterisini düzenledik. Ayrıca öğrencileri pandemi döneminde yoğunlaşan medya bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla, Mucit Abla Elçin Eserli ile küçük icatlar gösterisi düzenlendi’’ ifadelerini kullandı.