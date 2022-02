Öğrencilerden Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne anlamlı ziyaret

Kütahya Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Dalı öğretmen ve öğrencileri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastane yönetimine el yapımı üzerinde, “İyi ki Varsınız” yazılı çiçekleri takdim ettiler.

Okulun Müdür Başyardımcısı Kerim Şahin, Koordinatör Müdür Yardımcısı Tolga Tuna, Sağlık Hizmetleri Öğretmenleri Fikriye Cengiz, Merve Ötegen ve öğrencilerden oluşan ekip, Başhekim Sertaş Erarslan ve hastane yönetimine teşekkür için ziyarette bulunan öğrenciler el yapımı üzerinde, “İyi ki Varsınız” yazılı çiçekleri takdim ettiler.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan misafirlerini makamında, Başhekim Yrd. Uz. Dr. Mustafa Yılmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren ve Destek Hizmetleri Müdürü Mutlu Gergin ile birlikte karşıladı.

Müdür Başyardımcısı Kerim Şahin ziyarette yaptığı konuşmada, “Sağlık Hizmetleri Dalı öğrencilerinin, mesleki öğrenimleri için uygulama alanları olan hastanede, başta Başhekimimiz olmak üzere, hastane yönetiminin ve çalışanlarının öğrencilerimizin geleceğe hazırlamakta göstermiş olduğu değer ve itina için teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Sertaş Erarslan,” Geleceğimize yapacağımız her bir katkı bizler için çok önemli. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli okuldaki teorik eğitimlerinin yanında, uygulama alanı olan buradan gözlemlediği her bir işlem ileride mutlaka karşılarına çıkacak ve başarıyla altından kalkacaklardır. Kendilerine her türlü destek ve imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimize eğitimlerinde çok çalışmalarını tavsiye ediyor, ziyaret için çok teşekkür ediyorum“ diye konuştu. (EFE-)