Öğrenciler yurt dışı izlenimlerini Müdür Başyiğit’e aktardılar

Romanya ve Belçika’ya öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu ile Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okul yöneticileri yurt dışı izlenimlerini Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e aktardılar.

Romanya ve Belçika’ya öğrenci hareketliliği gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler, okul yöneticileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Müdürlüğün Maarif Salonu’nda bir araya geldiler.

Öğrenciler yurt dışı izlenimlerini Müdür Hasan Başyiğit’e aktararak gittikleri ülkelerin ilgilerini çeken, Türkiye’den farklı olan yönlerini paylaştılar. Müdür Başyiğit, öğrencilere çeşitli sorular yönelterek gittikleri yerlerin eğitim sistemi hakkındaki düşünceleri hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilere okumalarını ve iyi mevkilere gelmelerini ve özellikle dil öğrenmelerini tavsiye eden Başyiğit, bu sayede dünyanın her tarafını görme imkanına da sahip olabileceklerini belirtti.

Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca yürütülmekte olan "Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu" çerçevesinde "2020 Yılı Teklif Çağrısı" döneminde Müdürlüğümüz tarafından yapılan 2020-1-TR01-KA120-SCH-098693 numaralı başvuruları uygunluk ve seçim kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesine tabi tutulan ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda akredite olmaya hak kazanan Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulundan 6 öğrenci ve 2 öğretmen ile Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesinden 6 öğrenci ve 1 öğretmen yurt dışına öğrenci hareketliliği gerçekleştirdiler.

"Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu" çerçevesinde 26-30 Eylül tarihleri arasında Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulundan 6 öğrenci ve 2 öğretmen Romanya’nın Giurgiu kentine öğrenci hareketliliği geçekleştirirken, 3-7 Ekim tarihleri arasında Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesinden 6 öğrenci ve 1 öğretmen ise Belçika’nın Gent kentine öğrenci hareketliliği gerçekleştirmiştir. Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri 5 gün devam eden süreçte Romanya eğitim sistemi hakkında bilgi almışlar, öğrenciler Romanya’da kendi yaş grupları ile derslere katılma imkânı bulmuşlar, Türk kültürünü tanıtma ve Romanya kültürünü tanıma fırsatı bulmuşlardır. Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise 5 gün devam eden süreçte Belçika eğitim sistemi hakkında bilgi almışlar, öğrenciler Belçika’da kendi yaş grupları ile derslere katılma imkanı bulmuşlar, Türk kültürünü tanıtma ve Belçika kültürünü tanıma fırsatını yakalamışlardır” ifadelerine yer verildi.