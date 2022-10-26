Öğrenciler süt ürünleri tesislerini gezdi

Hisarcık Atatürk İlkokulunda öğrencilerin süt ürünlerinin üretim, tüketim, dağıtımı konularında bilgi sahibi olmalarına imkan sağlamak amacıyla Dereköy’de bulunan süt ürünleri tesislerine gezi düzenlendi.

Geziye katılan Okul Müdürü Pelin Solak, 4.sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde yer alan üretim, tüketim, dağıtım konusunda yerinde bilgi almak amacıyla ilçede bulunan Dereköy Süt Ürünleri Tesislerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Müdür Solak,” Süt Ürünleri Tesislerinde ürünlerin üretim aşamalarını daha yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerimize Sınıf Öğretmenlerimiz Semra Bülbül ve Elif Erdoğan eşlik ettiler. Ayrıca bizleri tesislerinde ağırlayan, yakın ilgi gösteren tesis yetkililerine ve Ali Sevinç öğretmenimize çok teşekkür ederiz” dedi.