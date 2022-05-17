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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil."
Bakan Kurum: "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi)."
Öğrenciler, sanayi esnafını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirdi
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde Gediz sanayi esnafını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirdiler.
KÜTAHYA 17.05.2022, 09:11
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde Gediz sanayi esnafını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirdiler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde sanayi esnafına iş sağlığı ve güvenliği, oluşabilecek iş kazaları, alınacak önlem ve tedbirler hakkında bilgilendirme yaptılar. Öğrenciler ayrıca sanayi esnafına bilgilendirme amaçlı afiş ve broşür dağıttılar.
Sanayi esnafı, yaptıkları bilgilendirmeden dolayı öğrencilere teşekkür ettiler.