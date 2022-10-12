Öğrenciler Kaymakam Bozoğlan’a kendi yaptıkları turşuları takdim ettiler

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu öğrencileri “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi çerçevesinde kendi yetiştirdikleri ürünlerle yaptıkları turşuları Kaymakam Hüseyin Bozoğlan’a takdim ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Zafer İlkokulu idarecileri ve öğrencileri İlçe Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan’ı ziyaret ettiler.

Zafer İlkokulu öğrencileri “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi çerçevesinde kendi yetiştirdikleri ürünlerle yaptıkları turşuları takdim ettiler. Ziyaret sonunda memnuniyetini dile getiren Kaymakam Bozoğlan öğrencilere, “Sakatların İsmail” isimli kitabını hediye etti.