Öğrenciler çeşmeden meyve suyu içti

İslam Dininin suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emrettiğini söyleyen Okul Müdürü Mehmet Bodur,” Bu sebeple öğrencilerimize suyun önemini anlatmak ve su kullanımı konusunda daha bilinçli hareket edilmesi gerektiğini, suyu israf ederek aslında kendi dünyamızı yok ettiğimiz konusunda öğrencilerimiz de farkındalık oluşturmak için okulumuz çeşmesinden meyve suyu ikramında bulunduk. Meyve suyunu nasıl israf etmiyorlarsa suyun da israf edilmemesi ve ölçülü kullanılması gerektiğini vurgulayarak etkinliğimizi gerçekleştirdik. Faaliyetimizin gerçekleştirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.