Öğrenciler Başkan Teke’ye kendi yaptıkları turşuları hediye etti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu öğrencileri “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi çerçevesinde kendi yetiştirdikleri ürünlerden yaptıkları turşuları Belediye Başkanı Arif Teke’ye hediye ettiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Arif Teke,” İlçemiz Zafer İlkokulu öğrencilerimiz, Ali Hikmet Tatar ve Sudenaz Sökmez belediyemizi ziyaret ederek arkadaşlarıyla birlikte "Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi çerçevesinde ürettikleri ürünler ile hazırladıkları turşuları takdim ettiler. Yakın ilgilerinden dolayı, Okul Müdürümüz Serdar Taşoğlu, Müdür Yardımcımız, Mehmet Akkaya ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Emeklerinden dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Teke, ziyaret sonunda öğrencilere, "Bilge Pancar" isimli boyama kitabı hediye etti.