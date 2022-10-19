Off-road kampında Tavşanlı’yı temsilen katıldılar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden off-road sevenler Bursa’da düzenlenen etkinliğe katıldılar.

Kamp ve off-road sevenler, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Muradiyesarnıç’ta bir araya geldi. Suuçtu Şelalesi’ne 4 kilometre uzaklıkta kurulan kamp alanında Türkiye’nin birçok noktasından gelen off-road takımları yer aldı.

İki gün boyunca Türkiye’nin en güçlü arazi araçları ve takımları zorlu engellerle dolu parkurda yarıştı. Bursa temsilcisi Teleferik Off-Road sezonun ilk yarışı Çorlu’da kazandığı birinciliğini Bursa’da da elde ederek genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

Mustafakemalpaşa Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, iki gün boyunca üç ayrı etapta gerçekleştirilen yarışlarla son buldu. Kupa törenine Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar katılarak, şampiyon takımların pilotlarını tebrik etti.

Tavşanlı ilçesini temsilen katılan off-road ekibi, iki gün süreyle alanda kamp kurup yarışlara katılan ekiplere destek verdi. Tavoff başkanı İbrahim Sevim, "Tavşanlımız coğrafi olarak bu spora çok uygun. Off-road ekipleri arazi ve kar bulabilmek için kilometrelerce yol gidip doğaya ulaşıyorlar. Bizim dört bir tarafımız doğa ve bu spora uygun arazi ile çevrili. İlçemizde ve bölgemizde bu sporu yaygınlaştırmak için Tavoff ailesi olarak ilerleyen dönemlerde etkinlikler ve geziler düzenleyeceğiz. Bizi Mustafakemalpaşa yarışlarında gerek araçlarıyla gerek yardımlarıyla yalnız bırakmayan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz" dedi.