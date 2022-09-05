OEDAŞ’tan Kütahya’ya 345 milyon liralık yatırım

OEDAŞ, Kütahya’da hayatına dokunduğu yaklaşık 580 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için 2022 yılı yatırımlarına başladı. Bu yıl Kütahya’ya toplam 345 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerini açıklayan OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu, “Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda Kütahya’nın da ön sıralarda yer alması hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son yatırımla birlikte 2017 yılından itibaren Kütahya’ya gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı 1,3 milyar TL’yi geçti. Bu yatırımlar ile sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansında yüzde 50 artış sağladık” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 2022 yılı yatırımlarına başladı. Şirket bu yıl Kütahya’ya 345 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırımla birlikte OEDAŞ’ın Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermeye başladığı 2017 yılından itibaren Kütahya’ya gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı da 1,3 milyar TL’yi geçecek.

Yatırım süresince 350 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımlar çerçevesinde 12 kilometre enerji nakil hattı, 55 adet yeni trafo ve 2 bin 186 adet yeni aydınlatma direği tesis edilecek. Bu çalışmalar için 280 km kazı çalışması yapılacak. Yatırımlar çerçevesinde 350 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

“Geleceğin akıllı şebekelerine sahip olan bir şehir için çalışıyoruz”

Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu, “Bu yıl Kütahya’ya 345 milyon TL’lik yatırım yapacağız. Kütahya’da hayatına dokunduğumuz yaklaşık 580 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda Kütahya’nın da ön sıralarda yer alması hedefiyle yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ‘Bizim enerjimiz başkadır’ diyerek hayata geçirdiğimiz çalışmalar çerçevesinde Kütahya’nın geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni yatırımların yanı sıra alçak ve orta gerilim elektrik dağıtım hatları, dağıtım trafosu ve aydınlatma armatürlerinin bakımlarını da yaptıklarını hatırlatan Mumcu, yıl sonuna kadar plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Böylece 2017’den itibaren yapılan yatırımlar neticesinde sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansındaki artış oranı yüzde 50 olacak.

Mumcu ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, tüketici hizmet merkezleri, internet sitesi ve e-posta aracılığıyla tüm vatandaşların kendileriyle iletişime geçebileceğini belirtti.