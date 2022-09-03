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Obezite okulu açılıyor
KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Binada, sağlıklı bir yaşam için; yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla 16 Eylül 2022 Cuma günü Obezite Okulu açılıyor.
KÜTAHYA 03.09.2022, 10:52
KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Binada, sağlıklı bir yaşam için; yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla 16 Eylül 2022 Cuma günü Obezite Okulu açılıyor.
Obezite Okulunda; Uzman hekim, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen eşliğinde hem teorik hem pratik olarak “Obezite Nedir, Tedavi Yolları ve Çözüm Önerileri”, “Obezite ve Egzersiz, “Beslenme Tedavi Metotları”, “Beslenme Yeme Davranış Değişikliği önemi ve Metodları”, Verilen Kiloları Koruma Yolları”, “Psikolojik Destek ve Terapi” ve “Obezitede Rehabilitasyon” konuları anlatılacak.
Katılımın ücretsiz olduğunu bildiren hastane yönetimi, 10:00-14:00 saatleri arasındaki etkinliğe tüm halkı davet etti.
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|2. Eyüpspor
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|3
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|2
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|1
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|18. Tuzlaspor
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|19. Altay
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|Takımlar
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|1. Arsenal
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|11
|4. Brighton
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|5. M. United
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|7. Leeds United
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|18. Wolverhampton Wanderers
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|19. Aston Villa
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|20. Leicester City
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|1. Real Madrid
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