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NBA oyuncusu Furkan Korkmaz Aizanoi Antik Kenti’ne hayran kaldı
NBA OYUNCUSU FURKAN KORKMAZ AİZANOİ ANTİK KENTİNE HAYRAN KALDI
KÜTAHYA 06.10.2020, 08:25
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kentini, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ziyaret etti.
Türkiye geneli çıkmış olduğu tarihi gezisinde, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kentini ziyaret eden Miili basketçi Furkan Korkmaz, Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldığını ve gezip görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.
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