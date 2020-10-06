banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim”
Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim”
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak
Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!
Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!
Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

NBA oyuncusu Furkan Korkmaz Aizanoi Antik Kenti’ne hayran kaldı

NBA OYUNCUSU FURKAN KORKMAZ AİZANOİ ANTİK KENTİNE HAYRAN KALDI

KÜTAHYA 06.10.2020, 08:25
3
NBA oyuncusu Furkan Korkmaz Aizanoi Antik Kenti’ne hayran kaldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kentini, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ziyaret etti.

Türkiye geneli çıkmış olduğu tarihi gezisinde, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kentini ziyaret eden Miili basketçi Furkan Korkmaz, Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldığını ve gezip görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
kapalı
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2