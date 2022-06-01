MYO’da ’Tavşanlı Havalisinde Türk İstiklal Harbi’ konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekoklu’nda (MYO) tarih üzerine seminer verildi.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda Kurtuluş Savaşının 100. Yılı nedeniyle “Türk İstiklal Harbi’nde Tavşanlı Havalisi” Semineri ile “Kurtuluş’un 100. yılı Sanat Sergisi” düzenlendi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın ardından Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’in açılış konuşması ve ilçe müftülüğünden Arifağa Camisi İmam Hatibi Tahir Tokuş’un şehitlerimiz için okuduğu dua ile başlayan etkinlik devamında konuşmacı olarak ECDAD (Emet CevizDere Araştırma Derneği) Başkanı- Tarih Araştırmacısı Öğretmen Ali Duyan, Tarih Araştırmacısı Öğretmen Ahmet Öztürk ve Yerel Tarih Araştırmacısı Diş Doktoru Rece Aydoğdu konuşmacı olarak katıldılar. Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mustafa Çağrı Demir’in yaptığı etkinlikte İstiklal Savaşı öncesinde Batı Cephesi ve Tavşanlı Havalisi’nin genel durumu değerlendirildi.

Etkinliğin Kurtuluşun 100. Yılı Sanat Sergisi Bölümü’nde ise Tavşanlılı el işçiliği sanatçıları Nuri Fuat Öziğdeci, Ahmet Esen, Yavuz Selim Esen, Tahsin Esen, Ahmet Altınsoy, Abdurrahman Şirin, Tahsin Kiriş, Mustafa Kemal Altınsoy ve Hidayet Şen’in el işleme eserleri ile Ressam Dilek Kocaman Yılmazer ve Ressam Mustafa Kemal Altınosoy’un resim tabloları sergilendi.

Konuşmacılara ve sanatçılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle etkinlik sona erdi.