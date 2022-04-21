Müsteşar Angelika Sülzen Kütahya’da

Vali Ali Çelik, Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti.

Ziyarette, bir ay önce faaliyete geçen Bir Arada Çocuk Köyü projesi ile Kütahya’da yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

Sülzen’in nazik ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, Kütahya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi.

Kütahya’nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu belirten Vali Çelik, şehrin 7 bin yıldır çini ve seramik üretim merkezi olduğunu söyledi. Kütahya çinisi ve çini sanatçıları hakkında da bilgiler veren Vali Çelik, çini sanatçıları merhum Sıtkı Olçar, Mehmet Gürsoy, Hamza Üstünkaya’nın UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü sanatçılar olduğunu kaydetti.