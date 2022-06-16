banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan da katıldı.

KÜTAHYA 16.06.2022, 15:39
Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan da katıldı.

Erdoğan, "23 milyon üye hedefimize mutlaka ulaşacağız. 11 milyon üyemiz var. Her üye bir üye yaparsa hedefimize ulaşırız" dedi.

Yorumlar (0)
23°
açık