MÜSİAD Kütahya’da İsmail Tosun güven tazeledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanlığı’nın 5. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan İsmail Tosun tekrar seçildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanlığının 5. Olağan Kongresi Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Genel Merkez Üretim ve Ticaret Üst kurul Başkanı Oktay Dede, 2. Bölgeden sorumlu Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Taşdöken, STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurumu müdürleri ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kongrede, Başkanlığa İsmail Tosun tekrar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Ali Hammad Dursun, Ahmet Dülger, Harun Buhan, Ahmet Özten, Rıza Kenan Uzman, Harun Öztulum, Abdullah Ünal, İzzet Akbulut ve Hidayet Umut seçildi.

Başkan İsmail Tosun, başkanlık görevini kendisine layık gören üyelere teşekkür etti.