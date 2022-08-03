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Musalla Mezarlığı yeni görünümüne kavuşuyor

Kütahya Belediyesi, mezarlıklarda yaptığı bakım ve onarım çalışmalarını Musalla Mezarlığı’nda sürdürüyor. Yapılan çalışma ile Musalla Mezarlığı’nda mezarlığı çevreleyen duvarlar sıfırdan imal ediliyor.

KÜTAHYA 03.08.2022, 12:00
Musalla Mezarlığı yeni görünümüne kavuşuyor

Kütahya Belediyesi, mezarlıklarda yaptığı bakım ve onarım çalışmalarını Musalla Mezarlığı’nda sürdürüyor. Yapılan çalışma ile Musalla Mezarlığı’nda mezarlığı çevreleyen duvarlar sıfırdan imal ediliyor.

Mezarlık bakım, onarım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “ Şehrimizin en eski, tarihi ve tescilli mezarlıklarından birisi olan Musalla Mezarlığı taş duvar imalatımız sürüyor. Tamamlanınca diğer mezarlıklarımız gibi bu da şehrimize ayrı bir değer katacaktır” dedi.

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