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Muratdağı Barajı’nın ihalesi 26 Nisan’da yapılacak
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 2022 yılı için yatırım programına alınan 220 milyon TL yatırım bütçesi ile 31 bin 450 dekar araziyi modern sulama sistemine kavuşturacak olan Murat Dağı Barajı’nın ikmal ihalesi 26 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirildi.
KÜTAHYA 24.03.2022, 10:37
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 2022 yılı için yatırım programına alınan 220 milyon TL yatırım bütçesi ile 31 bin 450 dekar araziyi modern sulama sistemine kavuşturacak olan Murat Dağı Barajı’nın ikmal ihalesi 26 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirildi.
Barajın bölge ve İlçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan barajın tamamlanmasıyla 31 bin 450 dekar zirai arazi suyla buluşacak. 220 milyon TL yatırım bütçesi ile Murat Dağı Barajını ilçemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.