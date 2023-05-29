Murat Dağı’nda restorasyonu tamamlanan hamamlar hizmete açıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde restorasyonları tamamlanan iki hamam hizmete açıldı.

Kütahya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Germiyanoğullarından günümüze kadar ayakta kalan Murat Dağı’ndaki Koca Hamam ve Hacıdânâ hamamları restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeni yüzüyle hizmete açıldı.

Yenilenen hamamların vatandaşa hizmete açıldığını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Koca Hamam ve Hacıdânâ hamamlarının restorasyon çalışmaları tamamlandı. Türkiye’de hem kayak sporu hem de termal sıcak suyun bir arada bulunduğu Murat Dağı Termal Turizm Merkezi’mize yapmış olduğumuz yatırımlarla bir yandan tesislerimizi yeniliyor diğer yandan da yeni tesisler kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.