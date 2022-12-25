Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezine modern kayak evi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi, modern kayak evine kavuşuyor.

Kayak evinin inşaatı ile 200 metre bantlı taşıma sisteminin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Çelik, tesisin Ocak ayında faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyledi.